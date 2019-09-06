Москва, , 16:44 — REGNUM На российских дорогах за семь месяцев 2019 года произошло 2955 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек и 4565 человек получили травмы. Такие данные приводит 6 сентября пресс-служба ГИБДД России.

Авария с участием автобуса в Калужской области 42.mchs.gov.ru

Сообщается, что в конце августа — начале сентября сотрудниками Госавтоинспекции были проведены масштабные проверки автобусов в Московском регионе на автодорогах «Балтика», «Дон», «Украина» и «Урал», в ходе которых было выявлено большое число грубых нарушений правил дорожного движения.

Наиболее частыми нарушениями являются несоблюдение правил организованной перевозки детей, междугородняя перевозка пассажиров в автобусах без ремней безопасности, размещение пассажиров на «лежаках» и прочих не предназначенных для сидения местах, несанкционированные внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Росстандарт по поручению правительства России проведёт комплексную проверку систем безопасности пассажирских автобусов в связи с большим количеством ДТП, в которых пострадали пассажиры. Результаты проверок ведомство должно обнародовать в конце года.

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