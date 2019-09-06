Чебоксары, , 16:29 — REGNUM В Чувашии запущена «в постоянную эксплуатацию» система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Более двух лет работавшая в тестовом режиме система-112 запущена в эксплуатацию с 5 сентября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Система «112» в тестовом режиме эксплуатировалась с июня 2017 года. В МЧС Чувашии отмечают, что за это время были пройдены испытания и получены разрешительные документы, а 5 сентября она заработала «в полную мощь». Еженедельно специалисты принимают и обрабатывают 15−17 тыс. звонков.

Напомним, система «112» предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению — в частности, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и других происшествиях. Дозвониться по номеру 112 можно как со стационарных, так и мобильных телефонов даже при нулевом балансе, заблокированной SIM-карте или ее отсутствии. При звонке автоматически определяются номер телефона и данные по его владельцу, а также сведения о местонахождении абонента, что ускоряет процесс оказания помощи.

В МЧС Чувашии отмечают, что также продолжают действовать двузначные («01», «02», «03», «04») и трехзначные («101», «102», «103», «104») номера для вызова экстренных оперативных служб.