Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Екатеринбургские энергетики отремонтировали 1 тысячу 608 объектов улично-дорожной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе екатеринбургской теплосетевой компании.

После ремонта теплосетей специалисты поработали на 855 месте осенне-зимней (с 2018 по 2019 год) и 753 месте летней ремонтных кампаний.

На благоустройство потратили более 64 тысяч кв. м. асфальта и 90 тысяч 500 кв. м. газонов было дано 86 млн рублей.

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов обвинил энергетиков в срыве сроков работ. Из-за этого и возникли задержки в ремонте центральных дорог города, пояснял чиновник.

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