Самара, , 16:08 — REGNUM Сотрудники «Самараэнерго» провели встречу с жителями села Подстепки (Самарская область) и поселковой администрацией с целью урегулирования конфликта, возникшего с управляющей компанией «Солнечный». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

В июне 2019 года жители села перешли из УК «Солнечный» на прямое обслуживание в «Самараэнерго» в связи с накопившимся долгом компании за потребленную электроэнергию и последующим расторжением с ней договора. К июню 2019 году задолженность перед ПАО «Самараэнерго» составила свыше 64 млн рублей.

Однако, как следует из сообщения, энергетикам пришлось среагировать на сообщение в сети интернет, в котором сообщалось что электроэнергия в домах Подстепки якобы будет отключена из-за долгов УК «Солнечный».

На месте представители «Самараэнерго» объяснили, что в связи с переходом на прямое обслуживание жителей села Подстепки в ПАО «Самараэнерго» управляющая компания не имеет права производить отключения.

«Образовавшуюся задолженность за индивидуальное энергопотребление можно оплатить в ПАО «Самараэнерго», предварительно написав заявление. В этом случае оплата пойдет в счёт погашения долга УК «Солнечный» перед ПАО «Самараэнерго», — сказал заместитель начальника Жигулевского отделения ПАО «Самараэнерго» Игорь Бобров.

Кроме того, подчеркнули в компании, уже принято решение о взыскании задолженности с УК «Солнечный» в судебном порядке. По факту хищения денежных средств Прокуратурой Ставропольского района возбуждено уголовное дело.