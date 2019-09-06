Рейкьявик, , 15:50 — REGNUM Разработчики EVE Online решили внедрить в игру инструменты, которые позволили бы начинающим игрокам понять, по какой причине они потеряли свой первый корабль. Об этом 6 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Руководитель компании CCP Хилмар Вейгар Петурссон сообщил, что компания намерена вложить в этот проект большое количество ресурсов. Отмечается, что поначалу связываться с «капсулером» (после уничтожения корабля остается капсула с персонажем) модераторы будут в ручном режиме, однако впоследствии CCP хочет автоматизировать процесс подобных консультаций.

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На одном из прошедших мероприятий для фанатов представители CCP сообщили: из около 600 тыс. геймеров, пришедших в игру за последний год, больше недели задержалась лишь десятая часть. Следующее фан-мероприятие EVE Online пройдет в Берлине 13−14 сентября 2019 года.

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