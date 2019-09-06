В городе Цюйфу восточно-китайской провинции Шаньдун, на родине великого древнекитайского мыслителя Конфуция, открылся посвященный ему музей общей площадью в 55 тыс. кв. м, сообщает 6 сентября Синьхуа.

Пекин, , 15:39 — REGNUM С начала пробной эксплуатации учреждения в ноябре прошлого года его посетили более 232 тыс. человек из Китая и зарубежных стран.

В музее, вход в который является бесплатным, хранятся более 700 тысяч уникальных культурных реликвий, посвящённых в том числе жизни и семье Конфуция, его деятельности, а также 40 тысяч произведений китайской классической литературы, древние музыкальные инструменты и одеяния.

Напомним, что Конфуций, живший в 551−479 годах до нашей эры, являлся крупным философом и просветителем. Созданная им школа конфуцианства оказала глубокое воздействия на историю Китая и мировоззрение его жителей в прошлом и настоящем.