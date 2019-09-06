Екатеринбург, 6 сентября 2019, 16:42 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одной из школ возмутились качеством школьного питания. Об этом сообщает сайт «Виртуальный Каменск».
По информации издания, на обеде в учреждении дали гречку с котлетой. В одной из тарелок школьники обнаружили червя, а на куске вареной колбасы — мёртвую муху.
Увидев всё это, школьники не стали продолжать обед. Издание предполагает, что на инцидент обратит внимание прокуратура.
Комментариев представителей школы пока нет.
Напомним, в августе 2019 года в российские школы перестали поставлять тушёнку Курганского мясокомбината. Мясо не соответствовало заявляемым стандартам.
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