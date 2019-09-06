Липецк, , 15:37 — REGNUM В Липецкую область поступило 11 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Врио главы региона Игорь Артамонов 6 сентября принял участие в торжественной церемонии вручения ключей.

Ключи получили главные врачи Грязинской, Добровской, Краснинской, Лев-Толстовской, Хлевенской районных больниц и Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Больницы получили автомобили класса «В», до конца года в область поступят еще шесть машин класса «В» и класса «С». Все они закуплены за счет средств федерального бюджета. Распоряжение о выделении 10 млрд рублей для дополнительной поставки в субъекты новых автомобилей скорой медицинской помощи 3 сентября подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Все машины распределены между регионами.

«Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона», — сказал Игорь Артамонов.

Как сообщает управление здравоохранения, материально-техническая база службы скорой медицинской помощи постоянно укрепляется, используются современные лечебные и диагностические технологии на догоспитальном этапе, совершенствуются процессы информатизации управления и диспетчеризации санитарного транспорта, сформирована система контроля качества медицинской помощи. Кроме того, постоянно повышается уровень профессиональной подготовки персонала: все медицинские работники станции и отделений скорой медицинской помощи регулярно проходят занятия по вопросам оказания экстренной помощи при заболеваниях и несчастных случаях.

Все выездные бригады оснащены средствами радиосвязи и современной медицинской аппаратурой: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, пульсоксиметрами, глюкометрами, необходимыми для диагностики неотложных состояний. Также в области организована маршрутизация медицинской помощи при остром коронарном синдроме с медицинской эвакуацией пациентов в межмуниципальные центры для проведения чрескожных коронарных вмешательств выездными бригадами скорой медицинской помощи круглосуточно.

С декабря 2018 года на базе ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» работает единая диспетчерская служба. Весь автотранспорт оборудован бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет контролировать реальное местоположение санитарного автотранспорта на линии. В 2019—2024 годах планируется дальнейшее развитие системы оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Строительство посадочной площадки для вертолетов начнется в 2019 году. Все эти меры позволили в несколько раз снизить количество жалоб населения, а также сократить время доезда бригады скорой помощи до пациента до 20 минут.