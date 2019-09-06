Ижевск, , 15:37 — REGNUM В рамках Дня оружейника России жителей и гостей Удмуртии ждет насыщенная программа. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Основным событием станет Форум оружейников России, который состоится 18−19 сентября. Программа включает три блока: «Производительность труда», «Конверсия в ОПК», «Промышленный дизайн и новые технологии». Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 1 тыс. гостей из России и зарубежных стран.

Также будут открыты выставки, посвященные оружейной истории Ижевска, состоится праздничный концерт, городской конкурс по стрельбе из пневматики, полет «Русских витязей», гонки «Калашников Биатлон ФЕСТ» и республиканский турнир по хоккею с шайбой имени М. Т. Калашникова «Матч Мечты». Кроме того, будет открыт центр дополнительного образования «Академия «Калашников».

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Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия Дня оружейника в Удмуртии в этом году будут посвящены 100-летнему юбилею знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что численость гостей всех мероприятий может превысить 300 тыс. человек. В рамках встречи, которая состоялась 14 января текущего года, Бречаловпригласил президента РФ Владимира Путина на Форум оружейников.

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