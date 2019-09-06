Пермь, , 15:35 — REGNUM Более 300 сотрудников заводоуправления и подрядных организаций были эвакуированы в ходе учебного мероприятия, организованного на производстве компании «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

По легенде учений, на территории завода произошёл аварийный выброс аммиака, в результате чего в зону заражения попали административные здания. Сотрудники заводоуправления и подрядных организаций были эвакуированы в защитное сооружение, полностью оборудованное системами жизнеобеспечения.

Отмечается, что чёткие и слаженные действия оперативного и технологического персонала позволили максимально быстро локализовать место условной аварии и ликвидировать последствия. Учения продемонстрировали отличное взаимодействие и готовность аварийно-спасательных служб к различным сценариям.

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