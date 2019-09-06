Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге обустроили первый полноценный уличный маршрут для незрячих и слабовидящих людей. Он появился в Красногвардейском районе и ведет от станции метро «Новочеркасская» к школе-интернату №1 им. К.К. Грота на проспекте Шаумяна — общеобразовательному учебному заведению для детей с нарушениями зрения.

Тактильный маршрут в Петербурге Krti.gov.spb.ru

Как рассказали 6 сентября в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, маршрут протяженностью около 1 км организован посредством тактильных наземных указателей. С их помощью дети, идущие в школу или домой, смогут получать дополнительную информацию о своем пути движения.

Добавим, что накануне Дня знаний в школе-интернате №1 имени К. К. Грота открылось комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений». Этот уникальный проект осуществлен на средства городского бюджета в рамках программы «Комфортная городская среда». Это первый в России сенсорный сад такого масштаба.