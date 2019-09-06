Ташкент, , 15:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с недостатками в энергетической отрасли республики, передает телеканал «Узбекистан 24».

В Ташкенте под председательством главы государства прошло совещание по комплексной подготовке страны к отопительному сезону. Мирзиёев подчеркнул, что представители власти должны сделать вывод по недостаткам прошлого отопительного сезона.

«Есть очень большие недостатки, эти недостатки беспокоят меня. Есть большой спрос со стороны населения и отраслей экономики», — сказал президент.

Он подчеркнул, что поставщики должны уже сегодня начать заключать контракты на обеспечение электроэнергией и газом предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, отопительный сезон в Ташкенте закончился в конце марта 2019 года. Тепло в домах отключают после того, как среднесуточная температура воздуха прогревается до 8 градусов.

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