Троицк, Челябинская область, , 15:29 — REGNUM В Троицке Челябинской области обнаружены педагоги, имеющие уголовное прошлое. Прокуратура требует их отстранения от должностей, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выяснилось. что три младших воспитателя и один учитель ранее привлекались к ответственности по УК России. Также были выявлены сторож, разнорабочий, дворник и делопроизводитель, которые тоже привлекались по уголовным статьям.

Ведомство требует устранить нарушения закона. Представление направлено в мэрию Троицка.