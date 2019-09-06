Самара, , 15:31 — REGNUM Прием заявок на участие в областной общественной акции «Народное признание» начинается в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявки будут приниматься с 7 по 21 сентября 2019 года.

Акция «Народное признание» в этом году пройдет в несколько этапов. На первом этапе до 21 сентября будут принимать заявки на участие от населения. Далее, в октябре комиссия определит номинантов. 4 ноября будет запущено общенародное голосование по итогам которого и будут объявлены победители.

Традиционно, лауреатов акции 2019 года наградят в декабре текущего года.

В этом году «Народное признание» пройдет по следующим номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «За верность земле», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села», «Поколение добра».

В 2019 год в конкурсную программу включили номинацию «Волшебный мир театра» в связи с годом театра в России. Кроме этого, в программе еще две новых номинации.

Номинация «За верность земле», посвящена людям и коллективам, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства Самарской области. Номинация «Большие люди малого села», отметит людей, которые внесли значительный вклад в развитие села в Самарской области в разных сферах жизни.