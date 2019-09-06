Торнтон, , 15:21 — REGNUM Одна из школ в американском штате Колорадо впервые провела практические уроки на тему поведения в случае нападения вооруженного человека, пишет газета INSIDER.

В конце августа ученики школы Pinnacle High School в городе Торнтон провели полдня, изучая на практике правила поведения при нападении на школу. К учениям были привлечены ребята всех возрастов и преподаватели. Уроки были проведены фирмой TAC*ONE Consulting, специализирующейся на подготовке сотрудников правоохранительных органов. Как отметил руководитель фирмы Джо Дидон, до сих пор дети были «недостающим звеном» в системе школьной безопасности: сотрудников школ в течение многих лет учили реагировать на такие чрезвычайные ситуации, дети же оставались предоставлены сами себе.

Инструкторы на практике проиграли сюжет нападения. Дети учились строить баррикады из школьных парт, оказывать первую помощь раненым, узнали о приемах самообороны. Их научили отличать звук снятия с предохранителя огнестрельного оружия и задерживать агрессора.

Напомним, штат Колорадо печально известен нападением на школу «Колумбайн» в 1999 году, унесшим жизни 13 человек. В мае 2019 года в этом же штате двое подростков открыли стрельбу в школе, один человек погиб.

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