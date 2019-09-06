Липецк, , 15:18 — REGNUM В Липецкой области в единый день голосования 8 сентября на участках будут присутствовать 1570 наблюдателей от региональной общественной палаты. Об этом сообщил председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.

Также на участки выйдут наблюдатели от зарегистрированных кандидатов и региональных отделений политических партий. Межрегиональное медианаблюдение, организованное Российским фондом свободных выборов, будут вести 28 журналистов и блогеров. Ожидается приезд и международных наблюдателей из стран Европы.

Кроме выборов главы Липецкой области в регионе пройдут выборы советов депутатов муниципальных образований и сельских поселений.