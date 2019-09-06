Боровичи, Новгородская область, , 15:15 — REGNUM Благоустроенный сквер в городе Боровичи Новгородской области дважды за несколько дней пострадал от вандалов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в сквере на пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленинградской в Боровичах в конце августа появились «зелёные скульптуры» — фигуры дамы и джентльмена из искусственной травы, а также новые скамейки.

Однако уже в ночь на 3 сентября из сквера исчезли скамейки, а вечером 5 сентября четверо подростков взгромоздились на фигуру дамы и похвастались этим фото в соцсетях.

Глава Боровичского района Игорь Швагирев опубликовал этот снимок на своей странице «ВКонтакте» с комментарием.

Игорь Швагирев, глава Боровичского района «Для чего мы делаем город красивее? Чтобы эти неандертальцы ломали и громили то, что нравится людям? Родители, посмотрите, может вы узнаете своих детей?»

По данным СМИ, по факту кражи скамеек возбуждено уголовное дело, а поступок подростков вызвал широкое обсуждение, при этом мнения разделились: некоторые не увидели в поведении подростков ничего предосудительного, но возмутились реакцией главы района.

Отметим, что работы по благоустройству в Боровичах проводились в рамках проектов «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».