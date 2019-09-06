Грозный, , 15:10 — REGNUM В 2019 в Чечне отмечено увеличение числа жертв ДТП. За восемь месяцев 2019 года на дорогах республики погибли 74 человека. При этом за весь 2018 год число погибших в автоавариях составляло 87 человек, из них девять несовершеннолетних.

Свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразил в ходе совещания оперативного штаба по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Чечни глава парламента Магомед Даудов.

По его словам, на 1 сентября 2019 года ГИБДД предоставило сведения о 138 ДТП, произошедших в республике. Кроме 74 погибших, в них пострадали 189 человек. Даудов отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу снизить смертность на дорогах субъекта.

«Подобная печальная статистика требует от нас мобилизации всех сил и средств. В целях повышения результативности работы по обеспечению безопасности на дорогах принято решение разделить республику на восемь секторов, за каждым из которых будет закреплён ответственный человек из числа руководящего состава УГИБДД МВД по ЧР. Необходимо активизировать нашу деятельность, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону», — написал Даудов по итогам совещания на своей странице «ВКонтакте».

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Напомним, в апреле 2019 года заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Валерий Попков отметил, что в Чечне совершается втрое больше автоаварий со смертельным исходом, чем в среднем по России. На 100 пострадавших в ДТП в республике приходится 22 погибших.

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