Новосибирск, , 15:02 — REGNUM Мероприятия командно-штабной тренировки, направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, прошли в Новосибирской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

Основной целью тренировки стала проверка готовности энергетиков к организации функционирования объектов электросетей в условиях осени и зимы 2019−2020 годов. Кроме того, специалисты отрасли отработали взаимодействие при ликвидации аварий на объектах ТЭК и ЖКХ.

Для участия в мероприятиях был привлечен персонал подразделений «Региональных электрических сетей», базирующийся в девяти районах области и городах Новосибирск, Бердск, Искитим. Всего от электросетевой компании в тренировке приняли участие 160 человек.

По итогу двухдневного мероприятия рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности правительства Новосибирской области определила, что цели были достигнуты, а участники получили практический опыт по взаимодействию при ликвидации аварийной ситуации на объектах электросетей и ЖКХ городов и районов Новосибирской области.

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