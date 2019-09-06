Ижевск, , 14:59 — REGNUM Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Средняя температура составила 15,6°С. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети представитель гидрометцентра Удмуртии Алла Шумихина.

В течение всего календарного лета не зарегистрировано ни одного дня с температурой 30 °C. За все лето выпало 259 мм осадков, что вопреки ожиданиям не стало рекордным показателем.

«Самое мокрое лето за последние 20 лет отмечено в 2017 году, выпало 312 мм воды», — уточнила Шумихина.

Всего было 58 дней с дождями, что так же не рекорд.

Погоду ближайших дней в республике представитель гидрометцентра назвала «первой волной бабьего лета».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии с 15 августа действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почв.

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