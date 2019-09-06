Белосток, Польша, , 14:52 — REGNUM В ряд русофобских и антисоветских мероприятий, проходящих в Польше в начале сентября, вошёл марш ссыльных Сибири. Как сообщает «Польское радио», уже 19-й по счёту марш ссыльных Сибири прошёл в пятницу 6 сентября в Белостоке.

По данным полиции, в марше приняли участие около семи тысяч человек. Это члены Союза ссыльных Сибири и ученики школ, носящих имена польских деятелей, ссылавшихся в Сибирь. Марш прошёл от памятника жертв Катыни до костёла Святого Духа, рядом с которым находится могила «Неизвестного сибиряка». Мероприятие закончилось церковной мессой, экуменическими молитвами, возложением цветов и зажжением свечей.

В своём выступлении у памятника жертвам Катыни, председатель Подляского воеводского совета Союза ссыльных Сибири Тадеуш Чведь вспомнил всех жертв ссылок, начиная с XVIII века, в том числе Барских конфедератов, участников церковного восстания, ноябрьского и январского восстаний, вплоть до депортации 1940−56 годов, называемых польскими «сибиряками» «Голгофой Востока».

«Мы должны привить среди молодых поляков внимание к нашей истории, чтобы память о наших предках, прославившихся в далеких краях, была известна и жива в стране. Знание великих научных достижений, замечательных открытий поляков требует широкого распространения и преподавания в польских школах», — заявил он.