Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Строительство современных школ — перспективное направления для взаимодействия бизнеса и властных структур. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

По мнению Куйвашева, возведение новых многофункциональных школ, которые бы сменили устаревающий здания-«коробки», это крайне актуальное направление для партнёрства бизнеса и власти.

Также губернатор отметил, что государство выделяет на национальные проекты колоссальный объем средств. Реализация нацпроектов позволит дать гражданам «новое качество здравоохранения и образования».

Напомним, ранее глава Среднего Урала призвал бизнес активно участвовать в подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Строить и реконструировать спортивные объекты должны местные компании, уверен губернатор.

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