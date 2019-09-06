Москва, , 14:45 — REGNUM В Италии у граждански России службы опеки города Бари забрали пятилетнего ребёнка. Анна Варганова обратилась за помощью к российским властям и дипломатам.

Женщина рассказала, что до работников службы опеки дошла информация, что она планирует вернуться с сыном на родину, в родной город Энгельс Саратовской области. Она давно проживает в Италии. Отец мальчика, брак с которым россиянка не регистрировала, отказался от ребёнка.

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Как выяснилось, органы опеки уже давно следят за семьей Варгановой. Координатор движения «Русские матери» Ирина Бергсет заявила, что именно желание вернуться на родину вынудило службы опеки пойти на крайние меры и отобрать малыша.

По информации уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области Татьяны Загородней, родственники в России готовы взять под опеку изъятого в Италии мальчика.

«Мы вы курсе ситуации, на данный момент нам известно, что у ребёнка тётя находится в Таганроге, она готова сделать опеку на себя и забрать мальчика в Россию, если это потребуется», — приводит ТАСС слова омбудсмена.

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Напомним, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила запрос в МИД РФ для установления всех обстоятельств произошедшего.