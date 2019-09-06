Мокпхо, , 14:44 — REGNUM В южнокорейском городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо прошла церемония открытия морской канатной дороги. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Mokpo Marine Cable car.

Известно, что в церемонии открытия канатной дороги приняли участие более 2000 человек, включая мэра города Ким Чжон Сика, депутатов Со Сам Сока и Юн Со Ха.

По данным компании, канатная дорога начала работать в тестовом режиме с 3 сентября.

Канатная дорога Мокпхо — самая длинная канатная дорога в стране. Ее протяженность от северного порта до острова Коха составляет 3,23 км. Вдоль всего пути установлены 155-метровые столбы, расстояние между которыми над морем составляет 961 метр. Всего по канатной дороге передвигаются 55 кабинок, в которых могут разместиться до 10 человек.

Стоимость проезда на канатной дороге в обе стороны будет варьировать от 22 тыс. вон до 27 тыс. вон ($18,5~$23) для взрослых и от 16 тыс. вон до 21 тыс. вон для детей ($13,5~$18) в зависимости от типа кабины.

Известно, что строительство морской канатной дороги началось в сентябре 2017 года, стоимость проекта составила 90 млрд вон (~$75,53 млн).