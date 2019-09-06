Санкт-Петербург, 6 сентября 2019, 16:51 — REGNUM Обновленная экспозиция торжественно открылась в пятницу, 6 сентября, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке Петербурга. Это произошло накануне 8 сентября — Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

Музея обороны и блокады Ленинграда
Музея обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Музей был закрыт на реконструкцию еще в июне 2018 года, оставаясь под замком даже в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, что вызвало ропот среди ветеранов и блокадников. Президент России Владимир Путин в те же январские дни распорядился выделить музею 150 млн рублей из резервного фонда главы государства, чтобы ускорить ремонт и обновление экспозиции.

Кадеты
Кадеты
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музея обороны и блокады Ленинграда
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Музея обороны и блокады Ленинграда (слева). Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)

И вот, наконец, блокадный музей, начиная с 8 сентября, станет вновь доступен для всех жителей Петербурга и гостей города.

Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Участница исторической реконструкции во время выставки военной техники
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (слева). Участница исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставки военной техники у музея
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Дарья Драй © ИА REGNUM
Китайские туристы фотографируются у военной техники
Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники
Китайские туристы фотографируются у военной техники (слева). Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)

В церемонии открытия Музея обороны и блокады Ленинграда приняли участие полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Александр Беглов
Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов с жителями блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов с жителями блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Дрозденко и Александр Гуцан
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Дрозденко
Александр Беглов
Александр Дрозденко (слева). Александр Беглов (справа)
Александр Гуцан
Открытие новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда
Александр Гуцан (слева). Открытие новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)

На мероприятие были приглашены представители ветеранских и других общественных организаций города, блокадники и работники музейной сферы.

Жительница блокадного города
Жительница блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Жительница блокадного города
Александр Беглов с жительницей блокадного города
Жительница блокадного города (слева). Александр Беглов с жительницей блокадного города (справа)

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», обновленную экспозицию можно примерно разделить на три части: Ленинградский фронт, Дорога жизни и быт блокадного Ленинграда. Причем, последняя часть воссоздана с большой точностью, например, реконструированы комната жителей осажденного города, кабинет НКВД и блокадная булочная.

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (слева). Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (справа)
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

…Напомним, этот музей в Соляном переулке имеет тяжелую судьбу. Он был открыт в 1946 году. Тогда в его основу легла выставка официальных документов и личных вещей жителей Ленинграда, а также трофейного немецкого оружия, собранного на Ленинградском фронте. Музей пользовался огромной любовью у ленинградцев, только что переживших ужасы блокады. Но был закрыт и разорён на волне фальсифицированного «Ленинградского дела». Многие уникальные экспонаты были утрачены безвозвратно. Возродили музей в Соляном переулке только в годы перестройки, в сентябре 1989 года.

Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (слева). Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (слева). Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (справа)

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшем будущем в составе обновленного музея появится медиацентр, который облегчит посетителям доступ к архивным документам и тематическим материалам о блокаде.

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Модель самолета военного времени
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Модель самолета военного времени (слева). Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Также стало известно, что у Музея обороны и блокады Ленинграда будет несколько официальных филиалов — в местах, связанных с днями блокады. Первая такая экспозиция разместится в Доме радио на Итальянской улице, откуда Ленинград узнавал о происходящем на фронтах и в отрезанной от него врагом стране.

Кадеты рассматривают экспозицию музея
Кадеты рассматривают экспозицию музея
Дарья Драй © ИА REGNUM
Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда
Кадеты рассматривают экспозицию музея
Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда (слева). Кадеты рассматривают экспозицию музея (справа)
Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиалами музея могут также стать «блокадные» экспозиции в одном из трамвайных парков и на хлебозаводе, работавшем в годы войны.

Следующим этапом в развитии музея должно стать создание Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — своеобразного Института памяти о блокаде.

Построение
Построение
Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда открывается в Петербурге