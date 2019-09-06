6 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Обновленная экспозиция торжественно открылась в пятницу, 6 сентября, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке Петербурга. Это произошло накануне 8 сентября — Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

Музея обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Музей был закрыт на реконструкцию еще в июне 2018 года, оставаясь под замком даже в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, что вызвало ропот среди ветеранов и блокадников. Президент России Владимир Путин в те же январские дни распорядился выделить музею 150 млн рублей из резервного фонда главы государства, чтобы ускорить ремонт и обновление экспозиции.

Кадеты Дарья Драй © ИА REGNUM

Музея обороны и блокады Ленинграда (слева). Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)

И вот, наконец, блокадный музей, начиная с 8 сентября, станет вновь доступен для всех жителей Петербурга и гостей города.

Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (слева). Участница исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)

Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM Выставки военной техники у музея Дарья Драй © ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Китайские туристы фотографируются у военной техники (слева). Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники (справа)

В церемонии открытия Музея обороны и блокады Ленинграда приняли участие полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов с жителями блокадного города Дарья Драй © ИА REGNUM Александр Беглов с жителями блокадного города Дарья Драй © ИА REGNUM Александр Дрозденко и Александр Гуцан Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Дрозденко (слева). Александр Беглов (справа)

Александр Гуцан (слева). Открытие новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)

На мероприятие были приглашены представители ветеранских и других общественных организаций города, блокадники и работники музейной сферы.

Жительница блокадного города Дарья Драй © ИА REGNUM

Жительница блокадного города (слева). Александр Беглов с жительницей блокадного города (справа)

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», обновленную экспозицию можно примерно разделить на три части: Ленинградский фронт, Дорога жизни и быт блокадного Ленинграда. Причем, последняя часть воссоздана с большой точностью, например, реконструированы комната жителей осажденного города, кабинет НКВД и блокадная булочная.

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (слева). Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (справа)

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

…Напомним, этот музей в Соляном переулке имеет тяжелую судьбу. Он был открыт в 1946 году. Тогда в его основу легла выставка официальных документов и личных вещей жителей Ленинграда, а также трофейного немецкого оружия, собранного на Ленинградском фронте. Музей пользовался огромной любовью у ленинградцев, только что переживших ужасы блокады. Но был закрыт и разорён на волне фальсифицированного «Ленинградского дела». Многие уникальные экспонаты были утрачены безвозвратно. Возродили музей в Соляном переулке только в годы перестройки, в сентябре 1989 года.

Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (слева). Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (слева). Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге (справа)

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшем будущем в составе обновленного музея появится медиацентр, который облегчит посетителям доступ к архивным документам и тематическим материалам о блокаде.

Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Модель самолета военного времени (слева). Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда (справа)

Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Также стало известно, что у Музея обороны и блокады Ленинграда будет несколько официальных филиалов — в местах, связанных с днями блокады. Первая такая экспозиция разместится в Доме радио на Итальянской улице, откуда Ленинград узнавал о происходящем на фронтах и в отрезанной от него врагом стране.

Кадеты рассматривают экспозицию музея Дарья Драй © ИА REGNUM

Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда (слева). Кадеты рассматривают экспозицию музея (справа)

Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM Парадная лестница в Музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиалами музея могут также стать «блокадные» экспозиции в одном из трамвайных парков и на хлебозаводе, работавшем в годы войны.

Следующим этапом в развитии музея должно стать создание Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — своеобразного Института памяти о блокаде.

Построение Дарья Драй © ИА REGNUM

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