Бразилиа, , 14:17 — REGNUM Министр экономики Бразилии Паулу Гедес сделал оскорбительное заявление в адрес Брижит Макрон, супруги французского президента Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

«Президент сказал это, и это правда. Эта женщина действительно некрасива», — заявил Пауло Гуэдес, выступая перед предпринимателями в Форталезе, после недавних комментариев президента Бразилии Жаира Болсонаро о первой леди Франции.

Как стало известно, министр экономики Бразилии поспешил принести письменные извинения, назвав всё «шуткой».

Издание отмечает, что многие интернет-пользователи в Бразилии поддержали Брижит Макрон, извиняясь перед ней за недопустимые высказывания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа президент Бразилии Жаир Болсонару одобрительно отреагировал на пост в социальной сети Facebook, где сравнивались фотографии первой леди Бразилии и супруги Макрона.

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