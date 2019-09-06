Цхинвал, , 14:17 — REGNUM Системы противопожарной безопасности в школах Южной Осетии находятся в неудовлетворительном состоянии. Правительство Южной Осетии выделило средства на приобретение для школ республики новых первичных средств пожаротушения. Об этом 5 сентября сообщил в беседе с журналистами ИА «Рес» глава МЧС Азамат Чочиев.

Глава МЧС Азамат Чочиев рассказал о проверке, проведенной сотрудниками ведомства в общеобразовательных учреждениях перед новым учебным годом. «Особых изменений по сравнению с прошлым годом нет, проблемы остаются прежними — системы противопожарной безопасности находятся в неудовлетворительном состоянии», — указал Чочиев.

Как пояснил глава МЧС, в учреждениях, отстроенных после 2008 года, была установлена сигнализация, однако с подрядчиками не были заключены договоры по ее дальнейшей эксплуатации. Подрядчики не представили необходимых схем по устройству данной системы. Также в ведомстве имеется лишь один специалист по обслуживанию систем сигнализации.

Новые первичные средства пожаротушения для школ МЧС закупит до конца года.