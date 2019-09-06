Ташкент, , 14:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», сообщает 6 сентября издание Kun.uz.

Согласно изменениям, «Воинская присяга» для солдат срочной службы заменяется на «Присягу Родине». В документе также изложен текст присяги. Кроме того, срок воинской службы составит 12 месяцев.

Поправки вносят изменения также в обучение призывников. Подготовка по военным специальностям будет проходить в специальных центрах при управлении по делам обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министерство обороны Узбекистана сдало в эксплуатацию новый военный городок на Камчикском перевале в Наманганской области республики.

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