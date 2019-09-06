Липецк, , 14:04 — REGNUM В Липецке сотрудники прокуратуры обнаружили три торговые точки, в которых продавали контрафактный алкоголь и спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для употребления. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Алкоголь-враг разума. Советский плакат

Жалобы на торговые точки поступили от горожан. После прокурорской проверки выяснилось, что на остановках общественного транспорта «Воронежское шоссе» и «Кольцо трубного завода», а также в круглосуточной пивной на улице Циолковского торговали немаркированной продукцией. Там изъяли более 60 бутылок водки, 10 бутылок коньяка, семь бутылок самогона и около 40 флаконов спиртовой жидкости, не предназначенной для приёма внутрь.

В одном из киосков, пытаясь скрыть доказательства незаконной торговли, разбили несколько бутылок. Однако в соседней комнате, которая одновременно служила и складом, и туалетом, нашли достаточно контрафакта. Всех предпринимателей собираются привлечь к административной ответственности. С бизнесменами, которые повторно попадутся на таком же нарушении, мэрия расторгнет договоры на размещение нестационарных торговых объектов.