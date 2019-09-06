Пермь, , 13:54 — REGNUM В Перми под судом оказалась охранница школы №127, подвергшейся в январе 2018 года нападению двоих вооружённых подростков.

Дело рассматривает Мотовилихинский райсуд. Следователи считают, что женщина выполняла свои обязанности не надлежащим образом. Вопросы у них возникли по поводу того, как человек, который не имел права пройти в школу, оказался внутри.

Женщина утверждает, что пропускала на основании указаний руководства школы. Представители руководства в свою очередь заявляют, что не давали никаких таких указаний.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу произошло в январе 2018 года. Ножевые ранения получили ученики четвёртого класса и педагог. Все они выжили.

Напавшие на школу двое подростков уже осуждены к разным срокам лишения свободы.