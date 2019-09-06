Найроби, , 13:59 — REGNUM Кенийская полиция начала использовать беспилотники для обнаружения незаконных пивоварен. Об этом сообщает ВВС Africa.

Дроны, используемые в округе Муранга в центральной части Кении, привели к аресту более 50 человек, заявил в среду, 4 сентября, начальник полиции региона Мохаммед Барре.

По его словам, задержанные либо продавали, либо пили традиционный напиток, известный как «чангаа», который производится из забродившего зерна.

Производство «чангаа» в Кении разрешено законом, если пивовар имеет лицензию, а его пиво разливается в бутылки и проходит проверки качества.

Однако в центральной части Кении широко распространено подпольное производство пива, так как многие люди в регионе не могут позволить себе покупать алкоголь в магазинах или барах на законных основаниях. Со своей стороны, нелегальные пивовары хотят избежать расходов на получение лицензии.

Иногда в нелегальном пиве содержится много метанола, который может быть смертельно опасным для человека. В 2014 году около 70 жителей региона погибли после употребления контрафактного алкоголя.

Президент страны Ухуру Кеньятта пообещал искоренить то, что иногда называют «пивом-убийцей», заявив, что многие мужчины в центральной Кении стали зависимыми от него.