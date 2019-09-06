Москва, , 13:51 — REGNUM Сухая и солнечная погода установится на европейской части России в выходные дни 7 и 8 сентября. Во многих регионах среднесуточная температура приблизится к климатическим нормам начала августа, сообщают 6 сентября «Метеовести».

Летней погода на пространстве от Белого до Чёрного морей будет благодаря теплому антициклону. Так, в Москве днем в выходные ожидается +23…+25 °С и без осадков, в Санкт-Петербурге до +18…+21 °С.

В Архангельске и Сыктывкаре +16…+18 °С, в Вологде +18…+20 °С, в Мурманске +10…+13 °С с небольшим дождем 7 сентября. В Курске, Брянске и Воронеже тихая, сухая, солнечная и теплая погода, +26…+28 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября в Москве наступит «бабье лето». Средняя суточная температура превысит норму на 5 градусов и будет соответствовать первой декаде августа.

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