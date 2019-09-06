Грозный, , 13:49 — REGNUM После выхода на свободу футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву необходимо помочь вернуться к нормальной жизни, заявил 6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, случившееся должно послужить уроком для «всех звезд и всего общества» — понять, что «закон есть закон».

«Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни», — написал Кадыров, добавив, что до сих пор считает приговор футболистам «слишком строгим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 6 сентября, суд принял решение об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Футболисты смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу.

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