Махачкала, , 13:41 — REGNUM В Дагестане учительница одной из школ в городе Махачкале высказала родителям учащихся своего класса претензии по поводу недостаточного внимания к своей персоне и стала объектом проверки прокуратуры. Информация о противоправных требованиях педагога была размещена в сети интернет.

Педагог, в частности, высказывала «упреки в адрес родителей учащихся по поводу отсутствия к ней внимания в виде подарков на праздники, а также требования о передаче ей денежных средств на приобретение парт и проведение ремонта в классе». Слова женщины стали предметом проверки надзорного ведомства, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры по республике.

«Я вам выдвигаю ультиматум. Если мы завтра не соберемся в школе, не решим, что мы будем делать с ремонтом и с покупкой парт, я клянусь вам, что я вас брошу и возьму другой класс», — приводит слова педагога РИА «Дербент».

Прокуратура, отметив, что законодательством России всем гражданам гарантированы общедоступность и бесплатность образования, пообещала, что по фактам выявленных нарушений закона учителем одной из школ будут приняты меры прокурорского реагирования.