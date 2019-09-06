Москва, , 13:40 — REGNUM Нормальный мужчина, за которого стоит выходить замуж, должен отвечать как минимум трём критериям. Об этом ролике, опубликованном на YouTube, заявил протоиерей Андрей Ткачёв.

Самое важное, по словам священника, чтобы мужчина хотел детей.

«Человек, не желающий детей, — больной человек. Я со всей смелостью это утверждаю: с ним нельзя строить семью», — отметил протоиерей.

Во-вторых, он должен уметь заработать необходимые средства, чтобы содержать семью и не быть «лодырем, лентяем, альфонсом и нахлебником».

«В-третьих, он не должен иметь разрушающих себя и женщину привычек. Пьянство, наркомания, игромания — это болезни, от которых, скорее всего, человек не исцелится», — подытожил протоиерей Андрей Ткачев.

Эти слова не оставили равнодушной официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая, как она сама призналась на своей странице в Facebook, случайно увидела ссылку на видео в исполнении священника: «Нормальный муж. Какой он?» и решила посмеяться.

«Первую минуту. А потом вдруг захотелось напечатать эти три с половиной пункта и повесить некоторым «барышням» в рабочие кабинеты. Ибо лучше не скажешь», — отметила Захарова.