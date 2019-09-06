Эдинбург, Великобритания, , 16:12 — REGNUM В Эдинбургском зоопарке в Шотландии (Великобритания) родился выводок азиатских львят. Львята появились на свет три недели назад и все еще не представлены публике. Об этом 6 сентября сообщает Daily Mail.

Азиатская львица Роберта родила пять детенышей, но выжили только трое. Они находятся под присмотром Роберты.

Сотрудники Королевского Зоологического общества Шотландии (RZSS) и сотрудники Эдинбургского зоопарка в восторге от новорожденных детенышей, но предупреждают, что ближайшие месяцы будут иметь для них решающее значение.

Отец львят, Джаендра, прибыл в Эдинбург из Бристольского зоопарка (Великобритания) в 2012 году, а мать Роберта приехала из зоопарка Магдебурга (Германия) два года спустя.

Азиатские львы уступают африканским сородичам по размерам и пышности гривы у самцов, поэтому их уши более заметны. Ранее они существовали на обширной территории в Юго-Западной Азии, но теперь встречаются только в Гирском заповеднике в штате Гуджарат (Индия). Численность дикой популяции сейчас составляет всего 350 особей. В 1990-е годы для сохранения исчезающей популяции Индия передала несколько пар в дар в зоопарки Европы.