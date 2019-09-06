Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды участникам восстановления города Арыси Туркестанской области после взрывов на складе боеприпасов, сообщает 6 сентября агентство «Казинформ».

"Среди нас находятся настоящие герои, которых в тот момент не остановила даже угроза новых взрывов», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что на восстановлении города были задействованы 10 тыс. человек, 250 компаний и 300 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городе Арыси Туркестанской области Казахстана на складе с боеприпасами произошел мощный взрыв, за которым последовали взрывы боеприпасов. В результате происшествия повреждения получили 90% зданий в Арыси.

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