Астрахань, , 13:34 — REGNUM В Астрахани суд по требованию прокуратуры обязал орган местного самоуправления расселить и снести аварийный дом в Трусовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 6 сентября.

Аварийное жилье Gkhgroup.ru

Жилой дом на территории Трусовского ещё в 2014 году признали аварийным и подлежащим сносу. Дом может обрушиться или загореться, но в нём до сих пор живут люди, жизнь которых фактически находится под угрозой. Администрация города до сих пор не приняла мер для расселения жильцов.

По требованию городской прокуратуры суд возложил на мэрию и собственников дома обязанность запретить его эксплуатацию, расселить жильцов и снести строение. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.