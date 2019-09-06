Хабаровск, , 13:31 — REGNUM XXIV Международный университетский симпозиум по азиатским мегаполисам проходит Тихоокеанском государственном университете с 4 по 7 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Участниками мероприятия стали свыше 80 человек, больше половины из которых представляют международное научное и экспертное сообщество — профессора, аспиранты, магистранты, студенты и практикующие архитекторы из Японии, Южной Кореи, Филиппин, Китая и Великобритании. Очные доклады представили 47 участников.

В рамках симпозиума участники обсудили вопросы, посвящённые современным проблемам развития и реконструкции в градостроительстве, поиску региональной идентичности, экологической устойчивости, проблемам ресурсосбережения и безопасности населенных мест и постколониальному культурному ландшафту.

«Проведение подобных симпозиумов необходимо, прежде всего, магистрантам и аспирантам вузов. Участие в них дает возможность молодым ученым, которые только начинают свой путь в науке, пообщаться с маститыми специалистами, представителями ведущих университетов России и других государств», — отметил заместитель директора института архитектуры и дизайна ТОГУ по научной работе и информатизации Михаил Базилевич.

Международный университетский симпозиум по азиатским мегаполисам (IUSAM) проводится с 1995 года. Ежегодно площадкой проведения симпозиума становится один из университетов-участников. ТОГУ выступал в качестве организатора мероприятия в 2005 и 2012 годах.

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