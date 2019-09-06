Москва, , 13:31 — REGNUM Основатель автодилерской компании «Рольф» Серей Петров, который обвиняется в выводе за рубеж 4 млрд рублей, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС представитель Басманного суда Москвы.

«Сергей Петров объявлен в розыск», — сказал источник.

При этом известно, что сам бизнесмен в настоящее время находится за границей.

Напомним, дело в отношении главы компании «Рольф» было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) в июне текущего года по статье о проведении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов.