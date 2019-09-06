Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM Самые высокооплачиваемые работники в Бурятии трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Только за июнь 2019 года они заработали в среднем почти 110 тыс. рублей — такие данные приводятся в отчёте Федеральной службы статистики по Бурятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это более чем в три раза превышает официальную среднемесячную зарплату по региону. Также неожиданно хорошо зарабатывают производители напитков — около 65,3 тыс. рублей в месяц. Расположившиеся на третьем месте финансисты и страховщики со среднемесячной зарплатой в почти 64 тыс. рублей уже никакого удивления не вызывают.

Меньше всего получают занятые в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита — 21,7 тыс. рублей в месяц, а также связанные с операциями с недвижимым имуществом — 26,1 тыс.

Стоит также отметить ещё одну странность. Работники в сфере образования в июне заработали по статистике 58 тыс. рублей. Это притом, что среднемесячная зарплата за первые шесть месяцев 2019 года составила лишь 38 тыс. В то же время медики и работники социальных служб в июне получили меньше учителей — около 44 тыс., но в среднем на полгода больше — 40,8 тыс.

Добавим, что среднестатистические цифры зачастую не передают всей картины происходящего. Как сообщало ИА REGNUM, учителя в Бурятии ещё весной 2019 года получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда, то есть меньше 16 тыс. Это привело к тому, что кадровый дефицит в системе образования в республике сегодня составляет 550 человек.

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