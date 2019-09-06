Берлин, , 13:13 — REGNUM В Германии рекордного уровня достигло количество несовершеннолетних, живущих в неблагополучных условиях в своих семьях, передает канал n-tv.

Органы опеки озвучили данные за минувший 2018 год: 50, 4 тыс. детей в стране проживают в неблагополучных условиях. Это на 10% больше, чем в 2017 году, и дело не в демографическом росте, поскольку за год число детей увеличилось лишь на 0,5%. В 24,9 тыс. случаев была отмечена особая тяжесть ситуации.

Под неблагополучными условиями в данном случае понимают ситуации, когда «физический или психический ущерб ребенку неминуемо угрожает или уже причинен». В большинстве случаев (60%) причина этого — халатное отношение родителей к своим обязанностям, отсутствие заботы о детях.

31% из указанных 50,4 тыс. детей страдает от семейных проблем психологического характера: это систематические унижения, запугивание, отсутствие эмпатии со стороны родителей. В случае 26% детей было доказано применение к ним физического насилия, в 5% — сексуального. Крайний способ борьбы с этими явлениями — взятие несовершеннолетнего под опеку. В 2018 году Управление социальной защиты молодежи взяло под опеку 7,8 тыс. детей.

Германские органы опеки начали вести эту ежегодную статистику с 2012 года.

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