Астрахань, , 13:10 — REGNUM В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Трусовского района, который обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина является директором коммерческой фирмы, которая выступала подрядчиком при капитальном ремонте дома на улице Куликова. Фирма не установила 312 автоматических выключателей, а также два трехфазных счетчика электроэнергии, но получила за них 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в прокуратуру Кировского района для утверждения обвинительного заключения.