Москва, , 13:08 — REGNUM Большинство жителей России не готовы в 2019 году платить как за собственное образование (71%), так и за образование своих детей (37%). Эти цифра за четыре года выросла на 4%, в 2015 году об этом заявляли 67% и 32% соответственно.

Читайте также: Платное образование большинству жителей России не по карману: опрос

11% опрошенных заявили, что готовность оплаты за образование зависит суммы платежа за год. 24% заявили, что готовы платить за детское образование в зависимости от стоимости.

Наибольшее число сторонников платного образования среди жителей Северо-Западного округа: 69% из них готовы оплачивать образование детей, а 33% — своё собственное, наименьшее — на Северном Кавказе, не согласны на оплату собственного обучения 90%.

Более половины (58%) респондентов готовы оплачивать не более 50 тыс. рублей в год. Доля подобных ответов снизилась за четыре года на 5%.

Опрос проведен в июне 2019 года. В опросе приняли участие 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредс Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что дополнительное школьное образование в настоящее время факти чески превращается в дополнение к общему, но за деньги.

Подробне: Допобразование превращает школьное образование в платное — Яровая