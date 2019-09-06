Ижевск, , 13:06 — REGNUM Удмуртский межрайонный природоохранный прокурор внес представление министру природных ресурсов и окружающей среды республики в связи с нарушениями законодательства в сфере предоставления в пользование водных объектов и пресных подземных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сбросе сточных вод в водные объекты. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Уточняется, что ряду компаний водные объекты предоставлялись при отсутствии необходимой контрольно-измерительной аппаратуры, при этом выполнение условий водопользования и установка такой аппаратуры никак не контролировались.

Также выявлены нарушения в сфере пользования пресных подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нарушались сроки выполнения госуслуг по установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Кроме того, был незаконно продлен срок пользования участками недр для добычи подземных вод.

По результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что минприроды республики предоставило индивидуальному предпринимателю часть акватории Нижнекамского водохранилища и суши, превышающий площадь официально утвержденного рыбопромыслового участка более чем на 70 га. По данным фактам природоохранная прокуратура обратилась с исками в арбитражный суд, который удовлетворил заявления.