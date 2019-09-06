Москва, , 13:06 — REGNUM Футболист Павел Мамаев изготовил в СИЗО «Бутырка» иконостас, сообщил адвокат Игорь Бушманов, передаёт агентство «Москва».

Работы велись вместе с сокамерником по СИЗО. Иконостас рассчитан на 20 икон.

«Павел Мамаев постоянно посещал службы храма учреждения. […] Числился среди активных пользователей библиотеки», — цитирует агентство адвоката.

Павел Мамаев был осуждён в мае 2019 года за участие в двух драках в центре Москвы. Вместе с ним по делу проходили футболист Александр Кокорин и ещё два фигуранта.

Как сообщило ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда по их условно-досрочному освобождению вступит в законную силу.

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