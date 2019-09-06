Штральзунд, Германия, , 13:43 — REGNUM Суд в городе Штральзунд (Германия) признал виновными двух мужчин, которые обвинялись в убийстве беременной женщины. Приговор суда оглашен в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Преступление было совершено в марте 2019 года в городе Цинновиц. Мужчины были арестованы через месяц после совершения тяжкого преступления.

По словам осужденных, они «хотели посмотреть, как наступает смерть».

Суд приговорил 19-летнего подсудимого к 12 годам лишения свободы с помещением его в психиатрическую больницу. Второй 21-летний подсудимый был приговорен к пожизненному заключению.