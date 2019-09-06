Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Екатеринбургский драмтеатр начнут реконструировать летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила агентству, что сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация под будущие работы. Планируется, что реконструкции подвергнется фойе, входная группа и фасад театра.

Чиновник подчеркнула, что работы придётся делать не в театральный сезон — это, считает министр, не позволит учреждению полноценно функционировать.

Напомним, ранее Светлана Учайкина опровергла, что Драмтеатр будут сносить. Слухи о возможном демонтаже появились после заявления вдовы экс-президента РФ Наины Ельциной, которая сказала, что Драмтеатр когда-нибудь снесут, чтобы построить парк.

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