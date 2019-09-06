Рим, , 12:52 — REGNUM В Риме вновь сложилась критическая ситуация с вывозом мусора, передает Il Messaggero в пятницу, 6 сентября.

Пакеты с мусором на улицах Рима (сс) Jukka Kervinen

Мэр столицы Вирджиния Раджи официально обратилась за помощью к министру экологии Серджо Косте уже через несколько часов после того, как Коста принес присягу министра в новом составе правительства.

Объем отходов, которые городские власти не успевают обрабатывать и вывозить из Рима, составляет около 1500 тонн в неделю.

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