Каир, , 13:06 — REGNUM В Египте похоронили младшего сына бывшего президента страны Мухаммеда Мурси Абадллы Мурси, об этом 6 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Церемония прощания прошла в четверг, 5 сентября, под усиленной охраной. Молодой человек скончался в возрасте 24 лет от сердечного приступа. На похоронах присутствовали члены семьи.

Адвокаты семьи Мурси отметили, что власти страны разрешили присутствовать на прощальной церемонии брату умершего Усаме Мурси, официальный Каир пока не сделал по данному поводу никаких заявлений.

Напомним, Абдалла Мурси был активным критиком деятельности правительства Египта, он прямо обвинил власти в убийстве своего отца. Однако члены семьи молодого человека исключили насильственный характер его преждевременной кончины.

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